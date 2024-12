Capodanno Rai a Reggio, tra i big sul palco arriva J-Ax

Il rapper milanese salirà sul palco di Piazza Indipendenza per "L'anno che verrà"

Reggio Calabria si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile, confermandosi al centro della scena nazionale con l’attesissimo evento targato Rai. Il palco di Piazza Indipendenza sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti, dove musica, spettacolo e tanta energia daranno il benvenuto al nuovo anno.

Accanto ai già annunciati protagonisti, come Nino Frassica, l’irresistibile Paolo Belli e l’energia travolgente di Malgioglio, la notizia che arriva in anteprima a CityNow è la presenza di un’icona della musica italiana: J-Ax.

Il rapper milanese, che ha segnato intere generazioni con i suoi successi, porterà a Reggio Calabria il suo stile unico e il suo carisma inconfondibile. J-Ax, con alle spalle hit che spopolano su tutte le piattaforme, promette uno show esplosivo che farà cantare e ballare l’intera piazza. Dal rap degli esordi agli ultimi successi pop, il suo repertorio sarà il perfetto mix per un Capodanno che unisce diverse generazioni e gusti musicali.

L’evento, trasmesso in diretta su Rai, sarà una straordinaria vetrina per Reggio Calabria. La magia del Lungomare Falcomatà e quello che sarà di certo un ricco programma musicale faranno di questa notte un’esperienza da ricordare.

Non resta che iniziare il conto alla rovescia: il Capodanno Rai a Reggio Calabria sarà il modo perfetto per iniziare il 2025. Prepariamoci a cantare, ballare e vivere emozioni uniche in una serata che promette di essere spettacolare!