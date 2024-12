Natale a Reggio: individuate due nuove aree parcheggio gratuite in centro. Presto anche le navette

Nei giorni scorsi il tema della viabilità cittadina e della difficoltà di trovare parcheggio nel centro di Reggio Calabria è stato al centro di accesi dibattiti. L’avvicinarsi delle festività e la presenza del Capodanno Rai hanno reso necessaria l’interdizione al transito di alcune strade strategiche, suscitando dubbi e preoccupazioni tra residenti e commercianti. In questo contesto, Confcommercio e l’Amministrazione Comunale hanno lavorato in sinergia per individuare misure efficaci, capaci di offrire parcheggi gratuiti, un migliore accesso alle arterie principali del centro e servizi di navetta dedicati, così da rendere più scorrevole la mobilità e dare nuovo impulso allo shopping natalizio.

Parcheggio gratuito su Corso Matteotti e Piazza del Popolo

A partire da oggi e fino alle ore 24:00 del 5 gennaio 2025, sarà possibile usufruire della sosta gratuita lungo Corso Matteotti (Via Marina Alta), nel tratto compreso tra via Osanna e via D’Annunzio.

Grazie all’Ordinanza del Comune di Reggio Calabria n. 948 del 13 dicembre 2024, gli automobilisti troveranno una soluzione vantaggiosa per posteggiare a due passi dalle principali attività commerciali.

Inoltre, torna nuovamente fruibile gratuitamente l’ampia area parcheggio di Piazza del Popolo, che può accogliere fino a circa 300 vetture. Da qui, distanti appena 500 metri, le vie dello shopping del centro diventano facilmente raggiungibili anche a piedi, offrendo così un’alternativa pratica per immergersi nell’atmosfera natalizia senza l’ansia del parcheggio.

Leggi anche

Navette gratuite dai punti strategici: Pentimele e Largo Botteghelle

È attesa entro il 18 dicembre l’attivazione delle navette gratuite da Pentimele (Palazzetto) e da Largo Botteghelle, due snodi fondamentali per raggiungere il cuore della città. Sarà così possibile lasciare l’auto in aree di sosta più periferiche e sfruttare i bus navetta dedicati per arrivare in centro senza traffico né difficoltà. Questo servizio nasce per agevolare chi proviene dalle zone limitrofe, incoraggiando una mobilità più fluida e sostenibile, soprattutto durante il periodo natalizio in cui l’afflusso di visitatori è in crescita.

Viabilità sul Lungomare Falcomatà e piccole deviazioni

Anche il Lungomare Falcomatà (Via Marina Bassa) rimane accessibile al transito e alla sosta, eccezion fatta per alcune brevi deviazioni legate all’installazione del palco per il concerto di Capodanno. Queste misure temporanee, seppur limitanti, non precludono la possibilità di passeggiare lungo il suggestivo fronte mare, garantendo al contempo la preparazione dell’evento di fine anno.

Un segnale di vicinanza ai commercianti e ai cittadini

Le iniziative illustrate da Confcommercio Reggio Calabria, realizzate in sinergia con l’Amministrazione Comunale, mirano a sostenere i commercianti nel periodo di maggior affluenza annuale e a rassicurare i cittadini, offrendo soluzioni efficaci e vantaggiose. Grazie a parcheggi gratuiti, navette dedicate e una viabilità più ordinata, il centro si presenta ora come un luogo più accogliente, in grado di valorizzare la dimensione natalizia e di promuovere lo sviluppo economico locale in un momento così importante dell’anno.