Reggio: revocato il divieto di sosta su un tratto di Corso Matteotti

In seguito ad una serie di incontri tra le associazioni di categoria e i vertici dell’Amministrazione, il Comune di Reggio Calabria ha disposto la revoca temporanea del divieto di sosta nel tratto di Corso Matteotti compreso tra via Osanna e via D’Annunzio. La decisione consente di recuperare delle aree parcheggio in deroga alle disposizioni vigenti.

Leggi anche

Le motivazioni del provvedimento

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco con delega alla Polizia municipale Paolo Brunetti hanno ritenuto così di recepire le istanze avanzate dai rappresentanti del mondo del commercio, condivise nel corso delle costanti interlocuzioni con l’Amministrazione comunale. Il provvedimento in questione è stato infatti adottato alla luce delle recenti modifiche al transito veicolare, rese necessarie dalle esigenze relative ai preparativi e allo svolgimento del concerto di Capodanno, che hanno determinato la riduzione delle aree destinate a parcheggio nel centro della città.

Dettagli dell’ordinanza

L’ordinanza, firmata dal dirigente del settore Polizia municipale e Viabilità Salvatore Zucco, dispone la revoca del divieto di sosta dell’area in questione a partire da oggi (13 dicembre) e fino alle ore 24 del 5 gennaio 2025.