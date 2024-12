Capodanno Rai a Reggio, work in progress. Viabilità e divieti, cosa cambia da oggi – FOTO

Da oggi, 10 dicembre 2024, entrano ufficialmente in vigore le modifiche alla viabilità cittadina disposte dal Comune di Reggio Calabria in vista del grande evento di Capodanno Rai, “L’Anno che Verrà”. L’allestimento del palco in Piazza Indipendenza è iniziato e segna l’avvicinarsi di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, che porterà la città sotto i riflettori nazionali.

Leggi anche

Modifiche alla viabilità in vigore da oggi

Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di allestimento, sono state introdotte le seguenti misure temporanee.

Modifiche valide fino al 17 dicembre 2024:

Via Vollaro tra Via Veneto e Via Tripepi : Divieto di sosta con rimozione.

: Via D. Romeo tra Via Veneto e Via Amendola : Divieto di sosta con rimozione. Istituzione del senso unico in direzione mare-monte.

: Via Veneto tra Via Cananzi e Via D. Romeo : Divieto di sosta con rimozione.

: Via Veneto tra Via Cananzi e Via Vollaro : Divieto di sosta con rimozione.

:

Queste restrizioni riguardano alcune delle principali arterie interne, necessarie per garantire un flusso ordinato e consentire i lavori tecnici e logistici collegati all’evento.

Modifiche valide fino al 5 gennaio 2025:

Viale Zerbi (ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord e Lungomare Falcomatà) : Interdizione alla circolazione. Divieto di sosta con rimozione.

: Piazza Indipendenza : Chiusura totale al traffico. Divieto di sosta con rimozione.

: Piazzale Rada dei Giunchi : Divieto di sosta con rimozione.

: Corso Matteotti : Divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate.

: Lungomare Falcomatà fino a Via XXIV Maggio : Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.

: Via Veneto (tra Via Cananzi e Via Romeo) : Divieto di sosta con rimozione.

:

L’allestimento del palco per “L’anno che verrà”

Il montaggio del palco in Piazza Indipendenza è iniziato da diversi giorni, ma questa mattina sembra esser entrato nel vivo. L’intera area è stata interdetta alla circolazione per consentire il posizionamento delle strutture tecniche e le verifiche di sicurezza.

Un Capodanno da non perdere

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Reggio Calabria si prepara a ospitare una notte indimenticabile. Con “L’Anno che Verrà“, il grande spettacolo Rai, la città sarà protagonista di un evento che unirà tradizione e modernità per celebrare al meglio l’arrivo del 2025.