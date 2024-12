Capodanno Rai a Reggio, come cambia la viabilità: le vie interessate da divieti di sosta e circolazione

Per consentire le operazioni di montaggio del palco, le modifiche alla circolazione sono in programma a partire dal 10 dicembre. Alcune avranno una breve durata, altre saranno in vigore fino al 5 gennaio

In vista dell’attesissimo Concerto di Capodanno 2025, che si terrà in Piazza Indipendenza, il Comune di Reggio Calabria ha adottato un’ordinanza per regolare la circolazione stradale e la sosta nelle aree interessate. L’evento, che porterà in città migliaia di spettatori e un vasto pubblico televisivo, richiede interventi di viabilità mirati per garantire la sicurezza, agevolare gli allestimenti e favorire la mobilità dei cittadini.

Le misure, che includono divieti di sosta e modifiche alla circolazione, entreranno in vigore a partire dal 10 dicembre 2024 e saranno applicate in fasi diverse, fino al 5 gennaio 2025.

Divieti di sosta e circolazione validi fino al 17 dicembre 2024

Via Vollaro tra Via Veneto e Via Tripepi : Divieto di sosta con rimozione.

: Via D. Romeo tra Via Veneto e Via Amendola : Divieto di sosta con rimozione. Senso unico direzione mare-monte.

: Via Veneto tra Via Cananzi e Via D. Romeo : Divieto di sosta con rimozione.

: Via Veneto tra Via Cananzi e Via Vollaro : Divieto di sosta con rimozione.

Queste restrizioni si concentrano soprattutto sulle arterie interne del centro cittadino, necessarie per consentire i preparativi e garantire un flusso ordinato durante l’allestimento del palco e delle strutture correlate.

Divieti di sosta e circolazione validi fino al 5 gennaio 2025

Viale Zerbi (ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord e Lungomare Falcomatà) : Divieto di sosta con rimozione. Interdizione alla circolazione.

: Viale Zerbi, corsia direzione sud tra Via Roma e Piazza Indipendenza : Divieto di sosta con rimozione.

: Piazzale Rada dei Giunchi : Divieto di sosta con rimozione.

: Piazza Indipendenza : Divieto di sosta con rimozione. Interdizione alla circolazione.

: Strada di collegamento al parcheggio Stazione Lido Nord : Divieto di sosta e fermata.

: Corso Matteotti : Divieto di transito per autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate.

: Lungomare Falcomatà fino a Via XXIV Maggio : Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada.

: Via Veneto (tra Via Cananzi e Via Romeo) : Divieto di sosta con rimozione.

Queste misure sono volte a preservare la sicurezza lungo i principali assi viari e nelle aree di afflusso degli spettatori. Particolare attenzione è stata dedicata alle zone limitrofe al Lungomare Falcomatà, centro nevralgico dell’evento.

Indicazioni utili per i cittadini

Per agevolare gli spostamenti, il Comune consiglia di:

Utilizzare i parcheggi predisposti, come quello presso la Stazione Lido Nord , serviti da navette.

predisposti, come quello presso la , serviti da navette. Preferire il trasporto pubblico locale , potenziato per l’occasione.

, potenziato per l’occasione. Rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale, che sarà posizionata da Castore nelle zone interessate dalle modifiche.

Appello alla cittadinanza

L’amministrazione comunale ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e invita tutti a seguire le indicazioni per vivere al meglio questo importante evento. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria.