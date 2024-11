Capodanno Rai a Reggio, Falcomatà: ‘Sarà una vetrina per la città. Mostriamo all’Italia un posto meraviglioso’

Reggio Calabria si prepara a vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, ospitando il Capodanno Rai. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Natale a Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha illustrato i dettagli di un evento che rappresenterà non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di grande visibilità per la città.

Piazza Indipendenza: il cuore del Capodanno

La location scelta per ospitare lo spettacolo sarà Piazza Indipendenza, uno scenario suggestivo e unico nel suo genere.

“Il Capodanno è una vetrina per la città – ha sottolineato il primo cittadino. Il luogo dove si sceglie di organizzare l’evento deve essere una cartolina, capace di mostrare a tutta Italia il posto meraviglioso in cui si svolgerà la serata. Piazza Indipendenza offre lo scenario naturale ideale per farlo”.

L’arrivo della Rai e l’organizzazione dell’evento

L’organizzazione del Capodanno Rai non si limiterà alla notte del 31 dicembre, ma sarà il momento conclusivo di un progetto che coinvolgerà la città già dai primi giorni di dicembre.

“Arriveranno i primi operatori Rai per iniziare a preparare tutto. A metà mese inizieranno i lavori per montare il palco, e via via arriveranno anche gli artisti che si esibiranno durante la serata,” ha spiegato Falcomatà.

Radio Rai sarà presente in città con un track dedicato, e altre attività animeranno le settimane precedenti all’evento, rendendo tangibile la presenza della Rai a Reggio Calabria.

“I sopralluoghi sono iniziati già da tempo – ha aggiunto il sindaco – e l’organizzazione vede una grande sinergia interistituzionale, con il supporto delle forze dell’ordine e della polizia, perché il Capodanno non è solo ciò che vediamo in tv, ma anche tutto ciò che c’è dietro, a partire dalla sicurezza e dalla legalità”.

Un evento che farà crescere la città

Il Capodanno Rai rappresenta una straordinaria opportunità per Reggio Calabria, sia dal punto di vista economico che culturale.

“Questo evento sarà una vetrina importante per la città, capace di attrarre tanti visitatori e di generare benefici diretti per esercizi commerciali, strutture ricettive e ristoratori” ha dichiarato Falcomatà.

Tuttavia, il sindaco ha invitato la cittadinanza ad affrontare le inevitabili difficoltà logistiche con responsabilità e consapevolezza:

“Ci saranno alcune limitazioni, in particolare per quanto riguarda il traffico nella zona di montaggio del palco, ma è fondamentale capire che tutto questo è legato a qualcosa di positivo per tutta la città. Dobbiamo guardare a questo appuntamento con orgoglio e attenzione, senza polemiche, perché il Capodanno ci aiuterà a crescere”.

Una grande festa per guardare al futuro

La notte di Capodanno sarà la punta di diamante di un’organizzazione complessa che accompagnerà la città fino al 2025. L’evento Rai, trasmesso in diretta nazionale, mostrerà al pubblico italiano la bellezza di Reggio Calabria, accendendo i riflettori su un territorio ricco di storia, cultura e attrattive naturali. Un’occasione per tutta la comunità reggina di mostrarsi al meglio e di vivere un momento di festa e condivisione che resterà scolpito nella memoria della città.

Reggio Calabria è pronta a risplendere, accogliendo il nuovo anno con entusiasmo, bellezza e ambizione.