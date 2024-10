Capodanno a Reggio Calabria, Sorgonà: “Scegliete chi rispetta le regole”

L’ultimo giorno dell’anno è il momento dove bisogna tirare le somme. Mi piacerebbe pensare di farlo tutti insieme, rivolgendomi agli enti istituzionali, a chi con il lavoro indotto dall’industria del divertimento si guadagna un reddito dignitoso e a chi è linfa per questo settore: I fruitori. Prima di scegliere la festa di Capodanno dal prezzo all’apparenza più conveniente, quello gratuito in un qualsiasi bar o bottega, cercate per un attimo di pensare che, la vostra preferenza tra un luogo piuttosto che un altro è un piccolo investimento.

Provate ad immaginare di diventare, per una sera, tutti dei piccoli imprenditori. A quel punto si farà spazio in cuor vostro una netta distinzione tra chi investe e chi specula. Ma chi è chi ? Chi investe è chi crea lavoro, è chi pagando le tasse e rispettando le normative del pubblico spettacolo riesce a farvi divertire cercando di creare turismo.

La nostra città è una perla dal grande appeal turistico. Badate bene che non abbiamo bisogno di nessuno se non di noi stessi, metteteci coraggio, scegliete chi rispetta le regole e lavoriamo lungi da vittimismi per la nostra città che ha tanta voglia di vivere e splendere.

Il Commissario Silb-Fipe (RC) Alessandro (Sasha) Sorgonà