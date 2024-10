Dal villaggio ‘fantasma’ di Cardeto Nord la testimonianza di Domenica: ‘Mi aspetto una rinascita’

La storia del “villaggio fantasma” di Cardeto Nord è incredibile e drammaticamente attuale. Se è vero che gli “orrori” amministrativi e giudiziari di 40 anni hanno portato all’attuale scempio, è pur vero che, nel frattempo, i residenti di questo quartiere fantasma sono tutt’altro che rassegnati a questa etichetta di “Invisibili”. Le abitazioni di questo quartiere dimenticato non sono tutte deserte, alcuni balconi hanno i panni stesi, le sedie fuori dai portoni di casa.

Domenica è una ragazza che è nata e cresciuta in queste case, ci vive da 25 anni. Diplomata, al momento disoccupata ma con le mani ancora macchiate dai lavori in giardino. Ci vede da lontano e fa recapitare dalla sorella minore un biglietto per il vicesindaco. È timida, ma vuole che qualcuno pronunci quelle parole e faccia sentire la sua voce:

“Cardeto Nord è una realtà. Non è un paese “fantasma”, ma parliamo di un paese che nonostante l’incuria, la mancata manutenzione, continua a raccontare la sua esistenza attraverso le parole ed i fatti di chi ancora ci crede. Non si sono arresi gli abitanti, la natura circostante, e nemmeno le case”.

Le chiediamo che speranze abbia per questa piccola “realtà”, e a 25 anni Domenica si guarda attorno e nonostante tutto sorride e dice:

“Mi aspetto una rinascita”.

Non è l’unica voce a farsi avanti, anche altri residenti vogliono dire qualcosa della loro vita a Cardeto Nord:

“L’importante è che sia sistemato perché siamo stati abbandonati. Siamo nel degrado, però noi continueremo ad abitare qui”.

E ancora:

“Vivo qui dal dicembre del 1987. Siamo stati prima alla colonia e poi per 15 anni all’hotel Rumia. Sono anziano, dove devo andare più io? Speriamo che qualcuno si faccia avanti e risolva la situazione”.

Sulle condizioni delle abitazioni e quindi della vita dei residenti di Cardeto Nord, il vicesindaco Fortugno: