“Tre giorni di fuoco” a Cardeto: eventi, mercatini e cucina piccante

Tutto pronto per la “Tre giorni di fuoco”, manifestazione organizzata dalle associazioni culturali “Un peperoncino per lo stretto” e la Pro Loco di Cardeto, con il patrocinio del Comune di Cardeto e della Fiepet Confesercenti. L’evento si terrà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, offrendo la possibilità di pranzare e cenare in diversi ristoranti della provincia reggina che proporranno menu piccanti a prezzi accessibili.

Domenica, il clou dell’evento

Il programma della manifestazione prevede, per domenica, due appuntamenti centrali:

Visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 15.00 per scoprire le bellezze del territorio.

alle ore 11.00 e alle ore 15.00 per scoprire le bellezze del territorio. Il convegno “Ti presento un amico tutto rosso” (ore 16.30 presso Palazzo Margiotta – Museo della musica), che vedrà la partecipazione di Antonio Paolillo (tecnologo alimentare), del sindaco Daniela Arfuso, del Presidente della Pro Loco Santo Morabito, di Sergio Ribecco (Accademico del Peperoncino) e di Antonino Alampi della Confesercenti.

Inoltre, i piccoli del gruppo folk “Asprumunti” si esibiranno subito dopo il convegno.

Mercatino piccante e degustazioni

Non mancherà il Mercatino piccante in Piazza “Romeo” a Cardeto, domenica 13, dalle 10.00 alle 12.30, dove sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici calabresi, tra cui vino e il famoso “scalda nduja” in porcellana.

Per chi volesse pranzare a Cardeto, ci sono ancora posti disponibili nei ristoranti “Supra e sutta” e “Il tipico calabrese”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 347 9953185