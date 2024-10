Reggio, carenza di farmaci per la sclerosi: Comunità Competente incontra i vertici GOM

Questa mattina Rubens Curia, portavoce regionale di Comunità Competente, Maria Teresa Facciolà Presidente Provinciale di AISM e Tea Fiorenza vicepresidente hanno incontrato presso il Grande Ospedale Metropolitano (Gom) Il Commissario Aziendale Salvatore Costarella per evidenziare alcune problematiche attinenti agli oltre 400 pazienti affetti da Sclerosi Multipla seguiti dalla Unità Operativa Complessa di Neurologia.

Comunità Competente incontra il GOM

Problematiche dei pazienti affetti da sclerosi multipla

La dottoressa Facciolà ha fatto presente che nei mesi di dicembre e gennaio scorsi si è verificata la carenza di alcuni farmaci fondamentali per la cura della Sclerosi Multipla che ha causato gravi disagi ai pazienti, inoltre al GOM non è applicato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la Sclerosi Multipla, approvato dalla Regione alcuni anni fa, che garantirebbe un accompagnamento olistico del malato evitando che questi debba andare alla ricerca degli specialisti delle varie branche, infine la Presidente ha denunciato la grave carenza del personale medico presso la Neurologia che ha accentuato l’incremento delle ” liste d’attesa” per una visita.

Il dottore Curia ha fatto presente che la Regione Calabria ha avuto assegnati dal Ministero della Salute 15 milioni di euro per l’abbattimento delle Liste d’attesa, mentre 12 milioni di euro per l’assunzione del personale, previsti dal Decreto Calabria bis, non sono stati erogati perché la Regione non ha approvato il Programma Operativo, inoltre ha chiesto al Commissario Costarella di prevedere, nel prossimo Piano del fabbisogno del personale, l’assunzione di Neurologi.

La vicepresidente Fiorenza ha ricordato il ruolo positivo che svolgono in Reparto i due volontari dell’AISM ed ha auspicato il potenziamento della segreteria.

Il Commissario Costarella si è impegnato ad evitare che in futuro si possa verificare la carenza dei farmaci, infatti ha affermato che è in corso l’assunzione di due farmacisti, inoltre ha garantito l’applicazione del PDTA Regionale per la Sclerosi Multipla e sarà previsto il potenziamento della dotazione organica della Neurologia nel prossimo Piano del fabbisogno del personale. Le parti hanno concordato che per i finanziamenti attinenti all’abbattimento delle Liste d’attesa bisognerà sollecitare la Regione.