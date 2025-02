Caring Nurse: nuovo servizio nei Pronto soccorso di Reggio, Catanzaro e Cosenza

“Nessuno resterà senza notizie”: Occhiuto scommette sul Caring Nurse per garantire trasparenza e dialogo nei Pronto soccorso calabresi

Ha preso il via in Calabria – negli ospedali hub di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza – un nuovo servizio sanitario relativo all’introduzione del “Caring Nurse”, una figura dedicata alla comunicazione e alla relazione tra l’ospedale, il paziente e i familiari, soprattutto nel momento più critico: l’accoglienza e il rapporto con l’utenza nei Pronto soccorso. Un servizio attraverso il quale i parenti possono ricevere informazioni in tempo reale sullo stato di salute dell’assistito e un numero di telefono da contattare una volta fuori dall’azienda ospedaliera.

Il “Caring Nurse”: un nuovo punto di raccordo

Il Caring Nurse fungerà da punto di raccordo con l’utenza, spesso priva di riferimenti durante l’attesa in un’area di emergenza. L’obiettivo è garantire una comunicazione efficace, tenendo i parenti sempre informati sullo stato di salute dei pazienti. In più, verrà richiesto agli utenti di compilare un breve questionario di gradimento per fornire indicazioni utili a migliorare ulteriormente l’attività.