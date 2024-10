Carl Brave a Reggio Calabria: la scaletta del concerto

Il “Notti Brave Summer tour” di Carl Brave sta per arrivare a Reggio Calabria.

Negli ultimi anni Carl Brave ha fatto sua una fetta di pubblico sempre più grande, collaborando anche con importanti nomi del pop italiano come Elisa, Max Gazzè e tanti altri. Il tour di presentazione del suo esordio solista, “Notti Brave”, ha riscosso un grandissimo successo; dopo le tappe invernali nei teatri di tutta Italia, ora sta proseguendo con le date estive nelle location all’aperto e nei festival del bel paese.

QUANDO

Il prossimo concerto in calendario si terrà martedì 6 agosto a Reggio Calabria, nella cornice di Piazza Castello per la rassegna Reggio Live Fest. L’allestimento prevede un imponente palcoscenico coperto a ridosso della facciata del Castello. La Piazza, come per gli eventi analoghi degli scorsi anni, nel giorno dello spettacolo sarà chiusa da ogni via d’accesso e vi si potrà entrare solo muniti di biglietto, a partire dalle ore 19:30.

L’orario d’inizio dello show di Carl Brave è previsto per le 21:30. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone.

SCALETTA

Durante il tour estivo 2019, Carl Brave sta presentando al pubblico le canzoni dei suoi album “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”, la fortunata serie d’esordio solista pubblicata nel corso dello scorso anno. In scaletta, quindi, non potranno mancare i suoi tormentoni come “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu”, “Malibu” e tanti altri. Sicuramente presenti anche i singoli più recenti: “Vivere tutte le vite” di Elisa, a cui Carl Brave ha preso parte per una nuova versione, “Merci” e “Posso”, brano realizzato con la collaborazione di Max Gazzè.

Non resteranno delusi nemmeno i fan legati al progetto Carl Brave x Franco126: nel live di Reggio Calabria, così come nei precedenti, ci sarà posto anche per brani come “Polaroid”, “Pellaria”, “Alla tua”, “Sempre in due”, “Noccioline”. Carl Brave sarà accompagnato sul palco dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti tappe del “Notti Brave Summer tour”; le canzoni presentate al concerto di Reggio Calabria potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.