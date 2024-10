Carlifashionagency – Nuove attività per l’agenzia che organizza Miss Italia Calabria

L’agenzia Carlifashionagency diretta Linda Suriano mescola professionalità e bellezza in ognuna delle sue attività. Partirà venerdì 3 febbraio il Corso di portamento organizzato dalla Carlifashionagency che, da tre anni ormai, è sinonimo di Miss Italia in Calabria.

Il Corso di portamento non è diretto solamente a chi intende sfilare in passerella ma anche a categorie che fanno dell’immagine il proprio punto di forza (basti pensare al mondo del teatro, del cinema e della televisione), ma anche a chi vuole essere particolarmente elegante nello stile. Si incomincia dunque venerdì 3 febbraio e per info e iscrizioni, ci si può rivolgere a info@ carlifashionagency, o sul sito www.carlifashionagency.com e sui profili Facebook e Instagram di Carlifashionagency e Miss Italia Calabria.

Ma la Carlifashionagency ha in cantiere nuove iniziative come il casting diretto ai più piccoli dato che il mondo della moda guarda sempre di più allo stile dei bambini e con l’intento di formare baby modelli specifici per il settore. L’agenzia si occupa anche di ricercare per le aziende che lo richiedono hostess, stuart o modelli per eventi o convegni.

La Carlifashionagency di Linda Suriano è stata la prima agenzia ad organizzare le selezioni per Miss Italia 2017 di tutto il Paese. Nell’edizione 2016 tre delle undici finaliste che dalla Calabria sono arrivate alla finale nazione di Jesolo hanno avuto un ottimo risultato: Emma Barbieri, diciottenne di Maierato (Vv), si è classificata al quinto posto durante la finalissima del 10 settembre scorso; Gaia Parise, di 18 anni di Cirò Marina, si è classificata al secondo posto per la fascia Miss Keirà e nelle venti finaliste nazionali, Barbara Loscerbo, diciannovenne di Cosenza, si è classificata fra le prime quaranta finaliste nazionali. «Siamo pronti per ripartire – afferma Linda Suriano, agente regionale del concorso – stiamo ideando un’edizione piena di novità. Punteremo, anche questa, volta sulla cultura, l’arte e l’amore verso la nostra terra – e aggiunge – abbiamo creato nuove sinergie.