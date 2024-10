“Carlo Crucitti”: una squadra categoria Pulcini tutta al femminile

Gruppo guidato da Roberta Cioffi, ex giocatrice della Pro Reggina

La scuola calcio “Carlo Crucitti” composta da circa 120 bambini, ha presentato ufficialmente una squadra tutta al femminile.

Il progetto era già nell’aria da un po’ di tempo, vista la presenza all’interno del settore giovanile di alcune giovani calciatrici, e si è riusciti a portarlo avanti grazie alla passione e all’impegno costante sia del mister Giovanni Vadalà (ndr. responsabile area tecnica) in sinergia con il Direttore Antonio Nato e il Presidente Demetrio Crucitti che con la fondazione della scuola calcio ha permesso di realizzare tutto questo.

La conduzione della squadra è stata affidata al mister Roberta Cioffi (ndr ex giocatrice della Pro Reggina ‘97 e vincitrice dello scudetto nel 2012) che sta guidando la squadra formata da 12 bambine tra i 9/10 anni verso promettenti traguardi di crescita.

La creazione della categoria femminile arriva in un periodo che coincide con i 10 anni di presenza della Scuola calcio all’interno del Circolo Crucitti.

Quale miglior modo di celebrarli quindi, se non con l’entrata in campo della prima Squadra Femminile presente in città.

Per quanto riguarda i progetti futuri, l’auspicio è di riuscire a coinvolgere la squadra femminile alla partecipazione di tornei in modo da misurarsi e confrontarsi anche con altre realtà per una maggiore crescita sia sportiva che personale.