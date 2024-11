Carnevale 2014…al DLF maschere, chiacchiere e risate

M. Carmela Di Marte – Tutto pronto per il “Carnevale 2014…maschere, chiacchiere e risate”, evento organizzato da“Il Dopo Lavoro Ferroviario” di Reggio Calabria con il patrocinio della Provincia – Presidenza del consiglio e la collaborazione dell’Associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte”.I dettagli della serata che si svolgerà presso la sala Cinema del Dopo Lavoro Ferroviario, Sabato 1 marzo alle ore 21, saranno esposti dagli organizzatori alla stampa nella sala riunioni del DLF, Giovedì 27 febbraio 2014 alle ore 11,00. Entusiasti di uno spettacolo che metterà d’accordo grandi e bambini, il Presidente Dlf Francesco De Marco, il Presidente del consiglio provinciale di Reggio Calabria Antonio Eroi e il direttore artistico e Presidente dell’Associazione “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva.Sarà un vero e proprio spettacolo di cabaret dal titolo “Facce da Bronzi replay” con i comici del noto festival “Facce da Bronzi” che, la scorsa estate, ha conquistato le piazze di Reggio e della Provincia. “Carnevale 2014…maschere, chiacchiere e risate”, sarà presentato dal duo comico reggino “I non ti regoli” composto da Giuseppe Scorza e Giuseppe Mazzacuva, che metteranno in scena anche divertenti sketch di repertorio.Ospiti dello spettacolo, il gruppo “I 4 Gusti” (Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro), direttamente da Palermo e dallo Zelig lab di Verona, vincitori della prima edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, che proporranno al pubblico presente uno show di comicità e satira con racconti e personaggi tratti dalla vita quotidiana e caratterizzati da un esilarante gioco degli equivoci. Per Info: www.festivalfaccedabronzi.it