Carnevale al Castello Aragonese: “Incanto al Castello, tra sogno e realtà”

Si svolgerà nell’antica fortezza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, dal 17 al 26 febbraio 2017, la manifestazione “Incanto al Castello, tra sogno e realtà”.

Una kermesse di eventi culturali per il coloratissimo periodo di carnevale, tra i quali vedremo ricche mostre, particolari attività e istruttive visite guidate.

Ecco le principali attrazioni di “Incanto al Castello”:

Mostre d’arte e dimostrazioni

Allestimento della mostra d’arte a cura della Art Academy Artelis dove si esporranno opere di diversi artisti reggini contemporanei e per i più piccoli dimostrazioni tramite la manipolazione e tecnica dell’argilla.

Allestimento sala d’arme ed attività medievali

Allestimento della Gendarmeria a cura dell’Associazione “Militia Fretensis” che comprende: mostra d’armi (in ricostruzione fedele alle originali). E’ previsto il servizio di visita guidata alla Sala d’Arme per tutta la durata dell’evento. I visitatori verranno accolti dai giovani vestiti in abiti d’epoca che illustreranno le varie aree allestite per l’occasione.

Visite guidate

Visite guidate con spiegazioni riguardati il Castello in riferimento alla città di Reggio Calabria e proiezione video della storia della nostra città.

Ballo in maschera medievale “Camelot”.