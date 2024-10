Carnevale di Amantea 2017, il programma

È stato ufficializzato il programma dell’edizione 2017 del “Carnevale di Amantea – Allegria di Calabria”. Le sfilate dei carri per le vie del centro di Amantea si svolgeranno domenica 26 e martedì 28 febbraio con l’ultima sfilata e la premiazione domenica 5 marzo .

A sfilare saranno 4 carri, grandi realizzazioni di ottima fattura, e oltre 500 figuranti che daranno vita alle coreografie lungo il percorso, coinvolgendo grandi e piccoli spettatori dell’evento. Ad aprire le sfilate saranno presenti i gruppi dell’Unitalsi di Amantea-Paola, Lamezia e Reggio Calabria con i loro variopinti colori e tanta allegria “contagiosa”.

La presenza dell’Unitalsi al Carnevale di Amantea è divenuta una costante e una caratterizzazione del carnevale stesso. Sarà presente anche un gruppo dell’eccellenza amanteana nel campo musicale, la Banda Musicale “F. Curcio” , che si fregia del titolo di “Banda musicale del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”.

I 4 gruppi di carristi che sfileranno hanno avuto il grande merito di essere determinati nel portare avanti il loro impegno nella realizzazione dei carri, nonostante le difficoltà incontrate in questo cammino a cominciare dalle questioni economiche per finire allo scioglimento del consiglio e della giunta comunale e, in ultimo, all’avvicendamento del commissario prefettizio.

Questi ragazzi, allorquando sono sopravvenute le prime difficoltà, hanno voluto portare a termine il loro lavoro nella consapevolezza che sulle loro spalle, sul loro lavoro e sulle loro capacità poggiavano le speranze per non far disperdere un patrimonio della città di Amantea e del suo comprensorio.

Chi ha avuto modo di vedere in anteprima i carri (ancora senza colore) è rimasto favorevolmente impressionato dalle realizzazioni, maturando la convinzione che l’edizione di quest’anno del Carnevale di Amantea sarà fra le migliori degli ultimi anni.

Il programma, oltre alle sfilate dei carri, prevede, come nella tradizione, il lunedì di carnevale dedicato ai più piccoli con la sfilata delle mascherine in Piazza Commercio.

Per informazioni: tel. 339-1574021

Comitato Carnevale “Brusco” Amantea