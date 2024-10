Reggio – Carnevale 2020? Pokerissimo di eventi per Zio Fedele

Il bistrot di via Zaleuco ha ideato cinque grandi eventi che animeranno i locali dello 'Zio'.

Zio Fedele si prepara alla settimana più divertente dell’anno.

In occasione del Carnevale il bistrot di via Zaleuco, nel cuore della città di Reggio Calabria, ha ideato cinque grandi eventi che animeranno i locali dello ‘Zio‘.

Giovedì (grasso) 20 febbraio tutti in maschera con il Carnevale targato ‘Zio Fedele‘. Il ritmo travolgente della tribal-house di Enzo Romeo farà ballare i reggini ‘mascherati’ fino a tarda notte.

A tutti i partecipanti in maschera lo Zio offrirà da bere un prosecco, per brindare all’inizio del Carnevale.

Venerdì 21 febbraio lo Zio Fedele si dedica ai più piccoli con la festa di Carnevale per bambini fino alle 19:00. Animazione e divertimento per i più piccini e un gustoso ‘Aperimamme‘. A seguire, ore 21:30 il djset di Luigi Regolo.

Sabato 22 Zio Fedele propone lo ‘zumba fitness‘ (ore 18:00) con l’istruttrice ZIN Veronica Praticò qualificata, sempre più protagonista in importanti palestre di Reggio Calabria. Zumba fitness è una delle discipline più in voga del momento con un ritmo aerobico e latino riesce a far bruciare più calorie possibili divertendosi e sentendo meno la fatica. La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 23 febbraio la settimana più divertente dell’anno si concluderà con un gustoso e salutare pranzo. E la sera Vi aspetta l’aperitivo con le chiacchiere e la musica dei Picca dilli alle ore 21:30. Ma i giorni grassi di Carnevale terminano, come noto, il martedì con la grande festa finale animata dall’artista reggino Augusto Favaloro e la sua band in programma il 25 febbraio.

Non rimane dunque che prenotare subito per assicurarsi un tavolo dallo Zio per vivere intensamente la settimana più divertente dell’anno!

Info e prenotazioni 3393149207

ZIO FEDELE E’ APERTO A PRANZO TUTTI I GIORNI