CarnivalReggio 2018, annullata la sfilata dei carri allegorici

“La sfilata dei carri allegorici prevista per le ore 17:00 è stata annullata”.

Ad annunciarlo la pagina facebook del CarnivalReggio 2018 che aveva coinvolto i cittadini all’insegna di giornate di festa e divertimento. Le cause sono da ricercarsi nelle avverse condizioni metereologiche che hanno caratterizzato la nostra città nella giornata di oggi.

Un vero e proprio peccato per chi non aveva potuto assistere alla parata di domenica e per i più piccoli che non potranno godere di un’altra giornata in maschera.