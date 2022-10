Saccomanno (Lega): "Sostenere famiglie e imprese, bloccare bollette pazze"

"A breve si rischia il default di famiglie ed imprese che non potranno andare avanti per il caro bollette"

"La situazione economica della nazione è messa veramente male. A breve si rischia il default di famiglie ed imprese che non potranno andare avanti per il caro bollette e per la impossibilità di farvi fronte. Con conseguente licenziamento di lavoratori e chiusure attività. Il Governo Draghi sul punto ha fatto pochissimo e, quindi, è indispensabile intervenire immediatamente non appena ci sarà quello nuovo. I tempi sono strettissimi e, quindi, bisogna avere le idee molto chiare".

Il Commissario Regionale Lega, Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, chiede misure immediate e concrete di sostegno sul caro bollette.