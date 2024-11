Carpe Diem di Angela Puttini Gioielli: La nuova collezione esprime la sensualità e la fugacità dell’amore in un gioiello.

di Daniela Bonanno Conti – La nuova collezione di gioielli della maison Angela Puttini Gioielli si ispira all’ amore. E così dopo la collezione ad Maiora, la designer ci sorprende con una collezione che prende spunto dal verso orazionano divenuto, motto per alcuni e monito per altri , appunto cogli l’attimo, “Carpe Diem”. Straordinaria la proposta di anelli, creata dal brand, a forma di clessidra nelle svariate combinazioni: nero, dorato, in corallo rosso che sembrano scandire il tempo che passa. Si continua poi con i classici ma imperdibili, anelli in corallo bianco, corallo rosso e l’anello nero del Belgio, insomma c’è né per tutti i gusti. Anche i bracciali seguono il filone del tempo che passa e dell’amore fugace. Sia profili maschili che femminili si risolvono in intrecci sensuali riuscendo a contenere il tempo, iconicamente rappresentato dalla clessidra. Ma ciò che colpisce di più, è il bracciale che simboleggia due amanti, il risultato è quindi un gioiello unico. Anche ciondoli e orecchini si ispirano a questo tema, simboleggiato antonomasticamente dal cuore, su cui due amanti si chiudono quasi fondendosi. La designer utilizza per le sue collezioni svariate pietre e metalli tra cui: argento, oro, diamanti, cammei in sardonico , corallo e lava, che ci riportano alla cultura e alla storia mediterranea dell’isola di Capri. Angela Puttini in merito alla sua nuova collezione ha rilasciato queste parole: “Ho pensato a questa collezione mentre ero in vacanza e poiché stavo benissimo, mi sono soffermata a pensare quali fossero le cose belle della vita. Senz’altro la più bella è l’amore a differenza dell’elemento tempo che correndo rischia di farci tralasciare quello che di bello c’è nella vita …ed allora un monito per tutti…carpe diem…”Per informazioni, si può consultare il sito www.puttini.com. click click