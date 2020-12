A Reggio Calabria apre il nuovo Carrefour Market - FOTO

Serrande alzate, luci accese e corsie brulicanti di prodotti. Ecco come torna alla vita il punto vendita di contrada Armacà a Reggio Calabria

A Reggio Calabria ha da poco aperto il nuovo Carrefour Market. Dopo lungo tempo le serrande di Contrada Armacà si sono rialzate permettendo, non solo a tanti lavoratori di tornare attivi in un periodo particolarmente difficile per l'economia, ma anche, ai reggini di usufruire di un nuovo supermercato con prodotti di qualità e prezzi competitivi.

Apre il Carrefour Market in contrada Armacà

Il Carrefour Market di Reggio Calabria è già operativo. Le luci sono tornate ad accendersi giovedì 10 dicembre, giusto dopo il ponte dell'Immacolata e subito prima delle festività natalizie. Le corsie, adesso, brulicano di prodotti ed il supermercato è pronto ad ospitare tutti i cittadini che avevano fatto, nel corso degli anni, del Carrefour un punto di riferimento.

Situato in una delle strade più trafficate della zona nord di Reggio Calabria, il nuovo supermercato gode di una posizione strategia grazie anche alla presenza di un ampio parcheggio in grado di accogliere numerose autovetture. Peculiarità fondamentale anche per chi decide di fare una spesa "al volo".

I punti di forza del nuovo supermercato

Nel nuovo Carrefour Market sarà possibile acquistare di tutti. L'offerta ruota a 360° tra il reparto Macelleria, Ortofrutta, Salumeria, Panetteria e tutto ciò che l'avventore vorrebbe trovare all'interno del proprio supermercato di fiducia. Non solo agroalimentare, dunque, ma anche aree dedicate alla cura della persona ed accessori per la casa. Disponibile, inoltre, un vasto assortimento di prodotti a marchio Carrefour all’insegna della qualità e della convenienza.

Gli orari del Carrefour Market

Carrefour Market si trova in contrada Armacà, 23 - Reggio Calabria

Dal lunedì al sabato aperto con orario no-stop dalle 08:00 alle 20:30.

La domenica aperto dalle 08:00 alle 13:00.