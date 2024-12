A Palazzo Alvaro firmata la Carta di Reggio Calabria

A Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, si sono conclusi i lavori del IX Foro Mundial de Gastronomía Mexicana, svoltosi in occasione dei 150 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Messico. L’evento ha coinvolto i borghi storici di Altomonte e Gerace.

Il momento culminante è stato la sottoscrizione della ‘Carta di Reggio Calabria’, che punta a dare impulso alle linee d’indirizzo dell’agenzia dell’ONU, attraverso l’attuazione dei principi della Convenzione Unesco 2003 per la ‘Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale’, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile e della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale delle comunità.

La Carta di Reggio Calabria è stata sottoscritta da:

La Carta ha come obiettivo la creazione di una piattaforma di intesa tra le parti convenute, per:

Contestualmente alla sottoscrizione della ‘Carta di Reggio Calabria’, le parti hanno manifestato l’intenzione di costituire un Tavolo di lavoro permanente, che sarà ufficializzato nei primi mesi del 2025 e avrà sedi a Reggio Calabria, Madrid e Città del Messico. Inoltre, si prevede la sottoscrizione di un Accordo trilaterale per la creazione di un’Associazione per la salvaguardia delle cucine tradizionali e popolari di Spagna, Italia e Messico.

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha dichiarato:

“Siamo molto felici e contenti di questo percorso, quando si parla di una Carta che porta il nome della nostra città siamo consapevoli dell’importanza storica del momento, soprattutto in relazione a uno scambio culturale con uno Stato come il Messico, con il quale abbiamo tantissimi punti in comune. La nostra terra è abituata al confronto e alla condivisione, e anche con il Messico c’è molto da imparare, rispetto a una cultura ultramillenaria.”