Cartalana: al Parco Ecolandia i laboratori raminghi

Sono ancora aperte le iscrizioni al laboratorio manuale Cartalana di filatura della carta e creazione di gioielli di design, organizzato da Laboratori Raminghi sabato 9 luglio dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Parco Ecolandia.

Il laboratorio, che ha registrato un grande successo di partecipazione nelle sue prime tre edizioni, punta come sempre su una creatività di recupero, partendo dall’utilizzo e dal riciclo della carta per dare vita ad oggetti unici e originali.

Il brand Cartalana è nato nel 2012 da un’idea di Marcella Stilo, green designer che ha trovato il suo modo di unire sensibilità estetica e passione per il riciclaggio estremo realizzando gioielli eco-sostenibili ad impatto zero. La principale tecnica di lavorazione utilizzata per dar vita ai monili Cartalana è la filatura della carta da recupero per mezzo di un fuso di legno a mano, strumento utilizzato sin dalla preistoria per trasformare la lana e altre fibre in filato.

Per i partecipanti al corso sarà inoltre possibile visitare Ecolandia, il Parco Ludico Tecnologico Ambientale della periferia nord della città, con le sue attrazioni, trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta.

Il laboratorio è a numero chiuso, per partecipare è necessario prenotare il proprio posto.

Info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com oppure 329.4435864.