Reggio, al ‘Cartoline Club’ il percorso narrativo-sensoriale ‘Tra Arte e Natura’

Martedì 26 novembre, alle ore 19:00, presso il Cartoline Club di via Friuli a Reggio Calabria si terrà l’incontro “Tra Arte e Natura” , un percorso narrativo-sensoriale tra Caravaggio, Frida Kahlo e Moana Pozzi .

Un percorso tra arte e ribellione

L’evento si presenta come un’esplorazione della creatività e della trasgressione, mettendo in luce le connessioni tra i mondi apparentemente distanti dei protagonisti. Caravaggio, maestro della luce e delle ombre, Frida Kahlo, simbolo di resilienza e identità e Moana Pozzi, icona controversa che ha scardinato tabù sociali e culturali.

L’evento vedrà la partecipazione di:

Serena Cara , autrice dei testi e interprete, che guiderà il pubblico con la sua narrazione coinvolgente.

Pietro Adorato , art designer, che curerà l'aspetto visivo per immergere i presenti in un'atmosfera unica.

Antonio Barresi , musicista, che arricchirà l'esperienza con un accompagnamento sonoro studiato per esaltare il viaggio emozionale.

Informazioni

L’evento è riservato ai soci di Capitolo 24 APS , ma è possibile ottenere maggiori informazioni e iscriversi inviando una mail a o visitando il sito web . Per contatti diretti è disponibile il numero 351 80 58 012 .capitolo24 .aps @gmail .com www .cartolinerock .it

L’appuntamento è presso il Cartoline Club, in via Friuli (Dir. II), 18 – Reggio Calabria.