Area Grecanica, 5 mln per 9 ‘Case del Welfare’: i Comuni interessati e i dettagli del progetto

Grazie ad una iniziativa politica formalmente avviata da alcuni Sindaci dell’Area Grecanica, il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sostenuta dal Centrodestra, ha promosso un emendamento alla nuova legge di bilancio, sostituendo (con il Comma 806) il precedente Comma 539 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ciò al fine di stabilire che la scadenza per l’aggiudicazione degli appalti relativi al finanziamento di “Rigenerazione Urbana” con capofila Melito di Porto Salvo, afferente a ben 5 comuni dell’Area Grecanica e per un ammontare di 5 milioni di euro, anziché fermarsi al 18 gennaio 2024 (cioè 15 mesi dopo la pubblicazione del Decreto del Capo Dipartimento del 19.10.2024, come precedentemente previsto) non riguarderà più tutti quei “soggetti attuatori” che riusciranno a stipulare i contratti di affidamento dei lavori entro il 31 marzo del 2025.

Una grandissima opportunità per la quale abbiamo profuso ogni sforzo possibile ed anche qualche trasferta volontaria a Roma per l’importanza degli interventi previsti dal progetto denominato “LE CASE DEL WELFARE”. L’iniziativa mira alla riqualificazione e valorizzazione di edifici da destinare ad attività di socializzazione atte a ridurre l’emarginazione sociale delle fasce di popolazione più vulnerabili è stata portata avanti di concerto, negli anni passati, fra le amministrazioni di Melito P.S., Roghudi, Africo, Brancaleone e Bova Marina.

L’obiettivo sostenuto, oltre che dai sindaci interessati, nella fase preliminare dall’Ufficio di Piano di Politiche Sociali di Melito P.S., guidato dalla Dott.ssa Campolo, coadiuvato dal Geometra Manganaro per la parte tecnico-informatica nella fase preliminare è stato poi scrupolosamente seguito dall’Ing. Renato Sergi ed in particolare dal Geometra Imbalzano che non ha mai smesso di crederci, nonostante le difficoltà amministrative.

Oggi una pagina di buona politica e la speranza di una ripartenza per questi obiettivi specifici e per l’intero territorio.

Nel dettaglio il Progetto si articola in cinque (5) comuni e nove (9) interventi per un importo complessivo di cinque milioni.