Gross 106, l’alleato per partite iva e microimprese di Reggio Calabria

“Il massimo valore agli uomini ed il giusto prezzo alle cose, diventando partner oltre che fornitori”.

È da questo desiderio di sinergia che nasce, circa 10 anni fa, il Cash&Carry Gross 106 di Reggio Calabria. Una realtà imprenditoriale che è riuscita a sdoganare il vecchio concetto di ingrosso, creando un concept rivoluzionario di vendita per partite IVA e microimprese.

Gross 106, l’alleato nella spesa per partite iva e microimprese

Gross 106 è un’azienda che si rivolge a settori specialistici ed ha, dunque, una clientela differenziata che opera sul mercato nei vari canali dell’alimentazione.

Dai ristoratori, ai pubblici esercizi, passando per operatori del catering, dell’ospitalità (alberghi, mense, case di cura) e comunità (enti religiosi, militari, associazioni no profit). In aggiunta alle sue già numerose attività, Gross 106 si prende cura anche del mercato retail, e quindi di botteghe, minimarket, tabaccai, farmacie, ortofrutticoli e così via, andando a soddisfare le esigenze di una fetta di imprenditori che, spesso, non ha ancora trovato un rivenditore di fiducia.

Ma perché rappresenta un alleato per partite iva e microimprese? Il Cash & Carry Gross 106 vanta un’offerta qualificata volta a ridurre i costi di rifornimento e di gestione, caratterizzata da continue promozioni che consentono un risparmio reale grazie a politiche di prezzo costantemente convenienti.

L’altro punto di forza dell’azienda risiede nella vasta gamma di prodotti attentamente selezionati, che spaziano dalla carne ai salumi, a pasta e riso, bevande e sciroppi e ancora dolci e preparati, vini, saponi e detergenti, conserve, prodotti caseari, farine e prodotti da forno, salse e condimenti, cancelleria e molto altro ancora.

Una visione futurista tra ‘Sala e cucina’ e ‘Amodo’

L’impresa ha anche una visione futurista che punta al continuo rinnovamento. L’obiettivo è quello di riuscire a far entrare anche Reggio Calabria all’interno di un circuito virtuoso che permetta ai professionisti di poter attingere alle conoscenze ed alle idee di altri esperti e stimolare il confronto.

Come? Ad esempio attraverso la divulgazione, gratuita ed in formato digitale (per avere un occhio di riguardo all’insegna del green) di “Sala e cucina“, una delle riviste più autorevoli ed importanti nel mondo dell’editoria gastronomica.

Gross 106 vorrebbe importare, nella città dello Stretto, anche il progetto “Amodo“. il ristorante “etico” di cui si sente molto parlare oltre i confini regionali, ma ancora non troppo diffuso in Calabria e nella provincia reggina. Il pre-requisito essenziale? La garanzia di mangiar bene, accompagnata da materie prima a km 0 e la presenza di personale professionale e regolarmente contrattualizzato e retribuito.

Un sogno nel cassetto che la gestione del Cash & Carry Gross 106, afferente al gruppo Cateringross ha intenzione di rispolverare e plasmare su misura per Reggio Calabria.

Maggiori informazioni

Cash&Carry Gross 106 si trova in Via Mortara, 13, 89134 San Gregorio RC.

Dal lunedì al sabato aperto: 7:30 – 13:00 / 14:00 – 19:00

La domenica: 9:00 – 13:00.

Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte puoi iscriverti al canale Telegram.