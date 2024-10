Reggio, la spesa ‘professionale’ ha trovato casa con ‘Cash&Carry Gross 106’

Fare la spesa sembra un atto così comune che, a volte, ci si dimentica che esiste anche chi lo fa per lavoro. Di certo ci ha pensato Cash&Carry Gross 106 di Reggio Calabria che, quest’anno, compie 10 anni di attività.

Un’azienda florida, in continua evoluzione, composta da una compagine giovane e dinamica che ha scelto di rivolgere il proprio percorso imprenditoriale alla distribuzione alimentare all’ingrosso.

Cash&Carry Gross 106 dedicato a tutti i possessori di partita Iva

Gross 106 è un’azienda che si rivolge a settori specialistici ed ha, dunque, una clientela differenziata che opera sul mercato nei vari canali dell’alimentazione. Dai ristoratori, ai pubblici esercizi (bar, birrerie e cosi via), passando per operatori del catering, distribuzione al dettaglio (negozianti, supermercati), ospitalità (alberghi, mense, case di cura) e comunità (enti religiosi, militari, associazioni no profit).

«La spesa professionale ha trovato casa».

L’azienda reggina fonda la sua filosofia nella costante ricerca della qualità del servizio offerto per soddisfare al meglio le esigenze e i desideri della sua clientela con esperienza e puntualità. Essendo l’acquirente ultimo un operatore commerciale e, di conseguenza, un esperto, non ci si può fermare al semplice gradimento, ma ambire a migliorare, di volta in volta.

Gross 106 ha fatto della garanzia dei prodotti, del controllo dei prezzi e dell’assistenza ai clienti l’arma del proprio business, instaurando un rapporto diretto con il fruitore. Non a caso, la struttura commerciale interna può contare su diversi buyer che, di giorno in giorno, si occupano di acquistare nuovi prodotti con una sempre maggiore incidenza qualità-prezzo.

La proposta commerciale per una ‘spesa professionale’

La proposta commerciale del Cash&Carry Gross 106 comprende una vasta gamma di settori merceologici, con particolare orientamento verso i generi alimentari freschi e surgelati (carne, pesce, salumi, formaggi, latticini).

La cosa bella, da Gross 106, è che chi cerca, trova. Per ogni categoria di prodotto, infatti, sono disponibili diverse alternative: dalla fascia premium a quella commerciale, passando per leader, nazionali, locali, specialità e primi pezzi.

La ricerca di prodotti è continua e sempre più mirata alla individuazione del giusto rapporto qualità / prezzo, con l’obiettivo di dare risposta alle molteplici esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ciò ha fatto si che, negli anni, Gross 106 creasse attorno alla propria attività una clientela fidelizzata, consapevole di poter trovare, in qualsiasi giorno dell’anno, il giusto prodotto al giusto prezzo. Non a caso, il punto vendita è aperto anche di domenica, per garantire il miglior servizio possibile e permettere ai lavoratori di gestire in massima tranquillità anche l’urgenza. Altra peculiarità fondamentale è la possibilità di ordinare anche i prodotti che non sono immediatamente disponibili.

Grazie alla sua mission, “Il massimo valore agli uomini ed il giusto prezzo alle cose, diventando partner oltre che fornitori”, il Gross 106 è riuscito a sdoganare il vecchio concetto di “ingrosso” per introdurre una visione completamente nuova sul territorio reggino, provare per credere.

Maggiori informazioni

Cash&Carry Gross 106 si trova in Via Mortara, 13, 89134 San Gregorio RC.

Dal lunedì al sabato aperto: 7:30 – 13:00 / 14:00 – 19:00

La domenica: 9:00 – 13:00.

Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte puoi iscriverti al canale Telegram.