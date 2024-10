Coronavirus nella Locride, Calabrese: ‘Rispettiamo le regole, insieme ce la faremo’

A trasmettere i dati riguardanti l’area della Locride è il primo cittadino del Comune di Locri, Giovanni Calabrese. Il sindaco della jonica, attraverso un post su Facebook, cerca di far chiarezza sull’emergenza sanitaria in corso.

I due cittadini di Gioiosa Jonica rappresentano anche un caso isolato di un nucleo familiare (marito e moglie) e tutte le verifiche sanitarie fatte confermano che non ci sono situazioni di ulteriore contagio. L’ultimo caso di positività al primo tampone, comunicato questa sera formalmente dal Sindaco di Bovalino , riguarda una persona già in isolamento volontario da dieci giorni. Anche in questo caso sono state attivate tutte le misure precauzionali, come da protocollo, e la situazione è sotto attento monitoraggio da parte delle Autorità competenti”.

“ Due a Locri, due a Siderno, due Gioiosa Jonica e uno a Bovalino (primo tampone). Di questi, cinque sono a casa in isolamento domiciliare e due, uno di Locri e uno di Siderno, sono ricoverati in osservazione a Reggio Calabria in netta fase di ripresa e auspichiamo che presto possano tornare nelle loro relative abitazioni.

Calabrese prosegue:

“Sono fortunatamente ricominciate le verifiche con tampone a domicilio che al momento interessano una trentina di persone del comprensorio. I controlli fatti a domicilio non devono però allarmare la popolazione e scatenare il panico per come avvenuto questa mattina a Locri.

Sul fronte ospedaliero tutti i pazienti sottoposti a tampone hanno avuto esito negativo. È iniziata, inoltre, la verifica con tampone sul personale ospedaliero che sembra dovrebbe divenire obbligatoria per tutto il personale sanitario.

Si registra in ogni caso un lasso di tempo non accettabile per avere l’esito della verifica. A tal proposito si è fatta richiesta dell’attivazione di un laboratorio per il nostro territorio anche potenziando il già efficiente laboratorio analisi ospedaliero”.