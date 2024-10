Caso Reggina: il ds del Frosinone Angelozzi esprime il suo punto di vista

Da giorni non si parla d’altro. Il caso Reggina continua a far discutere con opinioni e pareri che molte volte sono discordanti, in attesa di quello che sarà il giudizio di chi dovrà decidere. A tale proposito, nella lunga intervista rilasciata a TMW, il Ds del Frosinone Guido Angelozzi dice la sua: “Noi siamo e saremo sempre per il rispetto delle regole. Ci sono la FIGC e la Lega B che stanno vigilando e toccherà a loro decidere. Siamo assolutamente in buone mani“.

