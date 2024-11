Delio Rossi: parole al miele per Inzaghi e la fiducia verso la Reggina

La parole dell’esperto Delio Rossi ai microfoni di Gazzetta del Sud sul momento della Reggina, la possibilità di rialzarsi e le qualità di Inzaghi: “Nell’arco di una stagione possono capitare questi periodi. Anche se quello della Reggina si sta rivelando più lungo di quanto ci si potesse ipotizzare. La B è così, l’importante è sapersi rialzare, il passato non conta più. Un pò mi ha sorpreso la frenata degli amaranto ma non è ancora finita, ci sono i margini per tornare pienamente in corsa. Fondamentale in questo rush finale sarà la condizione fisica. Chi avrà più benzina nelle gambe arriverà fino in fondo, e questa sosta potrebbe tornare utile agli amaranto, bastano due-tre successi per tornare lassù. Con il Genoa sarà un incontro non facile per i calabresi, ma anche i padroni di casa dovranno stare attenti. La formazione di Inzaghi se è in giornata può battere chiunque e lo ha dimostrato al Granillo proprio contro i rossoblu. Giudico il lavoro di Inzaghi positivo, la sua squadra si trova in zona play off e spiace per le critiche ricevute. C’è l’abitudine in Italia appena le cose non vanno bene di dare la colpa agli allenatori. La società ha fatto una scelta puntando su Inzaghi e fino ad oggi ha avuto ragione, credo che abbia firmato un triennale. Ma non si può pretendere di vincere subito, anche perchè in campo ci sono gli avversari”.

