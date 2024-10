Caso Roccella Jonica, parola all’avvocato: ‘Le istituzioni hanno il dovere di tutelare i minori’

Le persone di età minori sono vulnerabili, sempre; e sempre hanno diritto alla piena tutela dei loro diritti fondamentali. E su ciò alcuna rilevanza ha la loro provenienza, la loro etnia ed ogni altro elemento personale, familiare, sociale: principi fondamentali della nostra Costituzione oltre che della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che però non è ancora effettivo se si verificano situazioni come quella che attualmente riguarda i minori migranti, non accompagnati, di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Ragazzi migranti – già duramente provati dalle condizioni spesso disumane delle traversate per raggiungere le nostre coste, soli, senza adulti di riferimento che si ritrovano a dover affrontare SOLI anche la condizione di positività al Covid-19 – se non fosse per l’impegno del Comune di Roccella Jonica, della sua Comunità tramite Associazioni del Terzo Settore e cittadini disponibili.

Leggi anche

«Il diritto alla salute dei minori migranti è un loro sacrosanto diritto fondamentale – dichiara la Presidente Naz. CAMMINO, Avv. Maria Giovanna Ruo – i minori, ancora positivi al Covid-19 di Roccella Jonica, necessitano subito di assistenza specifica e mirata. La necessaria celerità della risposta istituzionale, sempre dovuta in caso di minori, è qui divenuta impellente necessità di intervento. Si tratta di una situazione di emergenza. In certi casi non si può attendere: vi sono precise responsabilità istituzionali nella mancata attuazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza».

L’Ass. CAMMINO fa notare inoltre che è evidentemente mancato, nel caso di specie, l’approccio multidisciplinare istituzionale necessario per far fronte alle esigenze di questi minori, che si trovano in una situazione di vulnerabilità amplificata in ragione non solo dell’età, ma della loro storia, della situazione di migranti e dall’essere soli nel territorio del nostro Paese ed affetti dal Covid-19.

Leggi anche