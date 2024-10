Rifiuti a Reggio, cassonetti in via Melacrino. E’ tutto regolare

I bidoni colorati della raccolta differenziata posizionati a pochi passi dal centro città, non sono passati inosservati ai nostri lettori.

Che ci fanno i ‘vecchi’ cassonetti ancora in giro per le strade del centro? Sono tornati i cassonetti in città? Potreste spiegarci il motivo dei cassonetti grandi ai lati di Via Melacrino?

Tante le segnalazioni come queste giunte in redazione. Molti lettori, anche attraverso foto, hanno segnalato la presenza dei cassonetti proprio di fronte l’ingresso del cortile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Bene, sciogliamo ogni dubbio. I bidoni della spazzatura con le ruote di Via Melacrino servono proprio il personale dell’Arma dei Carabinieri. E per motivi di sicurezza non possono sostare all’interno del perimetro della struttura del Comando.

Nulla di strano dunque. I bidoni sono regolari e presto, ci assicurano dal Comando dei Carabinieri, verrà delimitata meglio la zona attraverso un nastro di segnalazione.

Come noto infatti, così come le grosse attività commerciali o i condomini, anche le istituzioni o le forze di polizia possono usufruire dei bidoni grandi per il conferimento dei rifiuti.