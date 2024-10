Reggio, Castello Aragonese chiuso la domenica: la segnalazione di un cittadino

Dal lunedì al venerdì aperto sia di mattina che di pomeriggio, il sabato solamente in orario postmeridiano. Ma cosa fa chi desidera visitare il Castello Aragonese di Reggio Calabria la domenica? A quanto pare, è costretto a cambiare destinazione, in quanto la storica fortezza, che rientra fra i simboli della città, è chiusa. A segnalarlo è stato un cittadino, attraverso un post su Facebook, che ha raccolto non pochi commenti da parte della comunità.

Castello Aragonese chiuso di domenica

“Io continuo nella mia “segnalazione domenicale” sulla gestione del Castello Aragonese – si legge nel post. Come è possibile che i nostri amministratori tengano chiuso un posto turistico così? Ma che città turistica è? Ma che Cultura abbiamo? Vi è pure un orario di apertura da lunedì a sabato. La domenica non viene indicata. Vi è indicato lunedì aperto, quando è sistematicamente chiuso”.

Una bella batosta per turisti vicini e lontani che, magari, approfittano proprio del weekend per fare un salto a Reggio Calabria e conoscerne le bellezze.

A fare da cassa di risonanza ci ha pensato anche lo storico Pasquale Amato che ha condiviso la segnalazione di Francesco Cogliandro sostenendo la sua campagna affinché, almeno in questo periodo, uno dei fiori all’occhiello della città dello Stretto possa essere fruibile 7 giorni su 7.