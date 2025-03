Reggio, Castore pubblica bando: selezione per operai, giardinieri e manutentori

La società Castore SPL Srl ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un massimo di 20 operai comuni a tempo determinato. L’iniziativa rientra nel progetto “RIforest@MetroReggio”, commissionato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le assunzioni verranno effettuate mediante una selezione per titoli, senza obbligo di assunzione automatica da parte della società.

Le figure professionali ricercate comprendono operai comuni con mansioni di giardinieri, addetti alla manutenzione del verde, falciatura, potatura, concimazione, pulizia di aree verdi, piantumazione di alberature e mansioni di manovalanza.

Il contratto sarà a tempo determinato con scadenza il 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe concesse dall’Ente affidatario del servizio. L’inquadramento sarà quello previsto dal CCNL Multiservizi, II° livello, e il lavoro potrà essere svolto con orario part time o full time fino a 40 ore settimanali.

Per poter partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti generali. Tra questi, essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, godere dei diritti civili e politici, non avere condanne penali passate in giudicato con pena detentiva, non essere sottoposti a procedimenti penali in corso per reati che prevedano una pena minima superiore a due anni.

È inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana e una sana e robusta costituzione, attestata da certificato medico.

Tra i requisiti specifici per l’ammissione alla selezione figurano il possesso della licenza media inferiore e la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e festivi.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24 del 9 aprile 2025. I candidati dovranno compilare il modulo ufficiale allegato al bando e inviarlo esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo postacertificata@pec.castorespl.it, indicando nell’oggetto il proprio nome e cognome e la dicitura “Avviso selezione pubblica OPERAIO COMUNE”.

Dopo la scadenza della presentazione delle domande, la commissione nominata da Castore SPL procederà alla valutazione dei titoli dei candidati e alla predisposizione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale della società. L’intero processo di selezione sarà svolto nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, come previsto dalla normativa vigente. Per tutte le info è possibile visitare il sito https://castorespl.it/.