Castorina punge l’amministrazione comunale: ‘Atti passino dalle commissioni’

Comune di Reggio Calabria, oggi doppia seduta di commissione a Palazzo San Giorgio. In Commissione Bilancio, presieduta dal vice presidente Antonio Ruvolo, sono stati approvati diversi verbali, alcuni dei quali piuttosto datati.

Successivamente è stato il turno della Quinta commissione (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative) presieduta dal consigliere Carmelo Romeo e che ha visto come ordine del giorno la calendarizzazione dei lavori. Nel corso della seduta, è intervenuto l’ex capogruppo del Pd Antonino Castorina, il quale non ha risparmiato alcune punzecchiature verso l’amministrazione comunale.

Secondo quanto espresso da Castorina, non è ammissibile che alcuni atti prodotti dalla giunta non passino prima dalle commissioni di riferimento. Una richiesta in passato espressa diverse volte da consiglieri comunali di opposizione, la novità stavolta è che si tratta di un esponente della maggioranza.

Castorina si è soffermato in modo specifico anche sulla recente decisione dell’amministrazione di istituire prima e revocare successivamente (dopo le polemiche) le Ztl nel centro storico, portandolo ad esempio di atto che dovrebbe passare dalle commissioni prima di essere approato in giunta.

L’ex capogruppo del Pd, appoggiato in questa istanza dall’attuale capogruppo dem Giuseppe Sera, ha chiesto che in futuro qualsiasi atto venga discusso nelle commissioni di riferimenti, in caso contrario non escluderebbe di astenersi dal votare favorevolmente i provvedimenti. Le parole di Castorina, in linea con la politica adottata dal rientro a Palazzo San Giorgio, non erano intenzionate a provocare una rottura con la maggioranza ma al contempo iniziano ad essere numerosi e su vari argomenti i ‘richiami’ verso l’amministrazione comunale.

In chiusura di intervento, l’ex capogruppo del Pd ha auspicato una serie di audizioni, a partire dai dirigenti comunali impegnati sulle risorse del Pnrr e dell’assessore Demetrio Delfino, in questo caso in relazione alla vicenda dell’asilo Il Mago di Oz, che ha visto le famiglie reggine scrivere all’amministrazione comunale chiedendo lumi.

Infine, rispetto alla comunicazione ufficiale inviata dal consigliere Mario Cardia nelle scorse settimane alla segreteria generale, con la quale l’ex capogruppo Dp sottolineava (contrariamente a quanto previsto dal regolamento) l’assenza da alcune commissioni in quanto unico esponente del Gruppo Misto, il presidente del Consiglio Enzo Marra ha assicurato che a stretto giro di posta la situazione sarà risolta.