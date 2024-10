Castrovillari-LFA Reggio: tifosi amaranto presenti. Il dato ufficiale

Nuova trasferta per la LFA Reggio, impegnata contro gli ultimi della classifica, il Castrovillari. Una settimana difficile quella che si è completata per gli amaranto dopo la battuta d’arresto interna contro il Trapani ed i tre punti tolti per la rinuncia al campionato del Lamezia Terme.

Non ci sono alternative alla vittoria se si vuole ripartire, comprensibilemnte con le difficoltà di un incontro che vede un avvesario in crescita nonostante la posizione in graduatoria, reduce da tre risultati utili consecutivi e che ha rinforzato l’organico con nuovi arrivi.

A prescindere dai risultati che si stanno ottenendo, mostrano senso di appartenenza e attaccamento i tifosi amaranto che sarano ovviamente presenti a sostegno della squadra. Sono 130 i biglietti venduti.