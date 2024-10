Castrovillari-LFA Reggio: la probabile formazione amaranto

Vincere intanto per rialzare la testa dopo le ultime battute d’arresto. La LFA Reggio ha l’obbligo di fare risultato contro il Castrovillari, anche perchè a prescindere dalle ambizioni, la classifica adesso inizia ad essere poco felice. Mister Trocini continua a perdere pezzi e purtroppo ad infortunarsi sono sempre quei calciatori con il rendimento migliore, questa volta è toccato a Martinez. Ma in questa circostanza un’assenza che può diventare una opportunità, avendo la possibilità di schierare Vercea tra i pali e quindi un Over di movimento in più.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Velcea; Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner; Mungo, Zucco, Barillà; Provazza, Rosseti, Bianco. Allenatore: Trocini