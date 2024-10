Da Catalano Mobili è più semplice ‘dare forma all’abitare’: arriva Alf Da Frè

Con oltre 60 anni di attività alle spalle Catalano Mobili rappresenta una vera e propria istituzione del settore immobiliare a Reggio Calabria.

Affermatosi nel tempo grazie alla qualità dei prodotti venduti ed alla disponibilità dello staff nei confronti del cliente, Catalano Mobili stupisce gli avventori con proposte sempre innovative e l’intramontabile passione per il proprio lavoro.

Il nuovo punto vendita di Via Giudecca è dunque lo specchio di un’attività amata dai reggini che continuano a sceglierla nel momento in cui pensano a progettare o rinnovare la loro abitazione.

Nel nuovo store reggino arriva infatti “Alf DaFrè“, un’azienda giovane che rappresenta una delle realtà più significative nel settore dell’arredamento internazionale. Catalano Mobili infatti è un’attività famosa non solo per la sua storia e la sua professionalità, ma in particolar modo per la vasta scelta di marchi selezionati in base alle esigenze del cliente.

Tante le aziende Made in Italy, ma tante sono anche quelle di respiro internazionale che vanno ad arricchire la proposta dello store di arredamento di Reggio Calabria.

Alf Da Frè ha fatto della ricerca della qualità la sua mission, rinnovando continuamente le sue proposte d’arredamento per interpretare al meglio gli stili di vita ed i trend contemporanei. L’azienda rappresenta quindi a pieno i valori che Catalano Mobili incarna da anni.

Il nuovo allestimento di Via Giudecca vede quindi protagonista un’azienda che si occupa in particolar modo di sistemi giorno e notte. Per permettervi di toccare con mano la qualità degli arredamenti selezionati e per farvi intraprendere la giusta strada per costruire la vostra casa, Catalano Mobili mette a disposizione dei suoi clienti delle consulenze gratuite.

La scelta degli arredamenti per la vostra abitazione sarà di certo più semplice se al accompagni da un architetto esperto in creazione degli spazi.

Mai come in questo momento la tecnologia e le innovazioni sono a disposizione del cliente. Vieni a scoprire la nuova collezione Catalano Mobili e usufruisci della tua consulenza gratuita.

