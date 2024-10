Catania: Le parole di Lucarelli su Reggina, Gallo, Taibi e Toscano

“La Reggina è avversario importante. Forse meglio giocare con una squadra del genere perchè, anche se stanchi, rimaniamo sul pezzo. Se fosse arrivata una formazione che avessimo pensato potesse essere alla nostra portata saremmo arrivati un pò scarichi. Invece credo e spero che l’arrivo della capolista faccia sì che mentalmente si possa allungare questa voglia e ferocia agonistica che dovremo avere domani più che mai.

Sicuramente la Reggina con la nuova proprietà ed il D.S. Taibi negli ultimi due anni ha fatto un ottimo lavoro. Già nel corso della passata stagione Gallo diede un input facendo acquisti importanti. Quest’anno con un allenatore bravo ed esperto come Toscano hanno lavorato in sintonia mettendo su una rosa che singolarmente non è più forte del Bari ma lo è come squadra.

Questo rende ancora più grande il merito di quello che stanno facendo. Quando una squadra lo è nel vero senso della parola tutto è più facile. Si è creata un’alchimia tra ambiente, tifoseria, società, allenatore e squadra che li fa essere più bravi del Bari. E sono meritatamente davanti anche nelle dimensioni del vantaggio su chi li precede. Complimenti a loro”.

