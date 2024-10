Catania-Reggina: i “Diffidati Liberi” danno appuntamento ai tifosi per la trasferta

La notizia dei 61 tifosi reggini che potranno assistere all’incontro di questa sera ha certamente creato qualche malumore, un numero legato alle restrizioni imposte da questa trasferta. Non ci stanno i sostenitori del gruppo “Diffidati Liberi” che attraverso il proprio profilo facebook hanno annunciato:

“Dopo un lunga protesta fuori la questura, e dopo aver manifestato il nostro dissenso per un qualcosa che ritenevamo fortemente ingiusto, la Curva Sud da appuntamento a tutti i tifosi senza tessera e sprovvisti di biglietto, domani alle ore 13 al porto di Reggio per poi prendere tutti insieme la nave delle ore 15.

Stiamo facendo tutto il possibile per essere presenti in questa partita fondamentale, dopo anni di buio e fallimenti, lo facciamo per il bene della nostra città. Arrivati a questo punto è Reggio che deve rispondere presente.. Diamo tutti un segnale forte presentandoci con sciarpa e bandiera all’orario stabilito. Avanti Reggio fino alla vittoria!”