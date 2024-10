Catania-Reggina: come vedere la partita del Massimino

Il match in programma alle 20,30. No allo schermo gigante in piazza

L’attesissimo derby del sud che questa volta va oltre il classico confronto di campionato che negli anni ha segnato la storia del calcio meridionale. Il match vale l’accesso al turno Nazionale dei play off in gara unica, quindi posta in palio altissima. Ci sono alternative per assistere all’incontro. Per esempio l’opportunità offerta in streaming dalla piattaforma Eleven Sports con il servizio a pagamento ad un costo di 3,90€.

Oppure visibile su Sportitalia canale 60 sul digitale terrestre, mentre nella piattaforma Sky Italia, al canale 225.

Tramontata l’idea iniziale dell’installazione di uno schermo gigante in piazza Duomo.

