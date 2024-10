Catania-Reggina: tessera del tifoso per i suppoters amaranto. In quanti al Massimino?

Partita a rischio, così come lo erano stati gli incontri precedenti tra le due squadre. E così l’Osservatorio sulle Manifestazioni ha deciso che per i tifosi della Reggina sarà necessaria la tessera del tifoso per poter assistere al Massimino all’incontro tra il Catania e gli amaranto:

“Per l’incontro di calcio “Catania – Reggina”, connotato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Calabria ai soli possessori di tessera di fidelizzazione del Urbs Reggina 1914;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

