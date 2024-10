Catania-Reggina, schermo gigante in Piazza?

In occasione del primo turno dei play off, giorno dopo giorno si faceva la conta dei biglietti staccati dalla società con la quota che poi ha raggiunto il numero di 14.000 spettatori presenti al Granillo. L’1-1 firmato Ungaro ha fatto esplodere di gioia il popolo amaranto, ma un attimo dopo la chiusura del match, il primo pensiero da parte di tutti è stato rivolto alla sfida di mercoledi al Massimino di Catania.

In attesa di avere notizie certe riguardo l’orario di inizio dell’incontro (20,30), filtrano le prime indiscrezioni riguardo la possibilità di installare uno schermo gigante in piazza Duomo per agevolare la visione dell’incontro ai tifosi che non avranno la possibilità di andare a Catania. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Leggi anche