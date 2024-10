Reggina, la prodezza di Ungaro su “Striscia lo Striscione – I gollissimi”

La prodezza di Giuseppe Ungaro è ben impressa nella mente di tutti i tifosi amaranto. Non solo per l’importanza che ha avuto nel consentire alla Reggina di superare il turno play off, ma anche per la qualità della sua esecuzione. Tanto da essere inserito nella rubrica curata da Cristiano Militello “Striscia lo striscione“, spazio riservato ai gollissimi nella puntata di ieri di Striscia la Notizia. Bravo Ungaro.

Foto: Reggina 1914

