Reggina, multa per la società. Le motivazioni

In 14.000 hanno festeggiato il passaggio al secondo turno dei play off. Una bellissima serata di calcio al Granillo con tantissime famiglie che dopo anni si sono riviste allo stadio. Ungaro ha regalato felicità ed entusiasmo con la sua prodezza, mentre si segnala una piccola macchia caratterizzata dalla multa subita dalla società per la seguente motivazione: “Euro 2.000 perchè i propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, numerose bottiglie semipiene d’acqua, senza colpire”.

