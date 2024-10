Catania-Reggina: la probabile formazione amaranto. C’è una novità?

Mister Toscano non si fida delle difficoltà del Catania, anzi, ha avvertito i suoi che questo tipo di partite contro avversari del genere, possono essere ancora più complicate. Il tecnico probabilmente si affiderà ancora al gruppo che sta facendo bene in quest’ultimo periodo, dovendo però cercare soluzioni per la sostituzione dello squalificato De Rose. Questa la probabile formazione amaranto:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, Sounas, Liotti; De Francesco; Corazza, Denis. All. Toscano