Catania-Reggina: il numero di tifosi amaranto al Massimino

La vicinanza, un classico per la serie C, l’importanza della partita. Tutti presupposti che avrebbero potuto portare, come accade ormai da tempo in questo campionato, tanti sostenitori della Reggina al seguito della squadra. Ed invece, così come dichiarato dal gruppo del tifo organizzato, l’obbligo della tessera del tifoso ha ridotto notevolmente i numeri di affluenza al Massimino. Saranno esattamente 145 i supporters amaranto che accompagneranno Denis e soci in questa difficile e temibile trasferta.

