Nicola Amoruso indica i punti di forza della Reggina

Viene spesso sollecitato l’ex attaccante della Reggina Nicola Amoruso dai colleghi nazionali riguardo il cammino della squadra amaranto in questo campionato. Qualche battuta scambiata con TuttoC.com: “Dopo un piccolo calo è uscito nuovamente lo spirito così come il cuore amaranto, arrivando così vittorie importanti.

Il Bari ha sbagliato un pò all’inizio ma ha un grande potenziale e la Reggina dovrà stare attenta perché da ora in poi i galletti sbaglieranno poco.

La Reggina? Forza di gruppo, di un allenatore che sta trascinando i suoi con grandissima capacità di coinvolgere tutti gli elementi della rosa. E’ una squadra che non molla mai.

Denis ha grande esperienza e si sta mettendo a disposizione della squadra ed è il simbolo di questa Reggina“.

foto: Maurizio Laganà

