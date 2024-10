Catanzaro, il volo continua e l’impresa con la Samp non è impossibile

Il Catanzaro non si ferma più, dopo la stagione dei record, quella che gli ha permesso di dominare il girone C di Serie C con 96 punti, 102 gol fatti, 2 sole sconfitte di cui una all’ultima giornata, e volare in cadetteria, la squadra di Vivarini ha continuato la sua crescita esponenziale e adesso sogna in grande facendo sognare una piazza storica e gloriosa che ha una gran voglia di restare nel gotha del calcio italiano. I calabresi sono sesti in classifica con 12 punti, in piena zona playoff, di certo non l’obiettivo stagionale della neopromossa, ma come dice un vecchio adagio “l’appetito vien mangiando”.

Catanzaro sogna ad occhi aperti, ora la Samp

Vivarini non ha cambiato mentalità, affronta la Serie B con il solito gioco spregiudicato, non è un caso che con 12 gol sia il secondo miglior attacco del torneo. L’altra faccia della medaglia è una difesa da 12 reti al passivo, la seconda più battuta del torneo su cui però pesa lo 0-5 contro il Parma, unico stop stagionale a cospetto di quella che si sta dimostrando la squadra più forte del torneo. A Catanzaro ci si diverte e forse è proprio questo il segreto di una formazione in cui i giovani, Veroli, D’Andrea e Ghion in primis, si intersecano perfettamente con la vecchia guardia guidata da Iemmello e Donnarumma, utile per portare esperienza di un campionato difficile come quello di Serie B.

Catanzaro sogna non curandosi nemmeno di un calendario di sicuro non amico in questo inizio in cui ha affrontato in sette gare già quattro candidate della vigilia alla promozione: Cremonese, Spezia, Parma e Bari, con un solo ko con gli emiliani e per il resto una vittoria e due pareggi. Per questo non spaventa più di tanto il trend degli ultimi dieci giorni in cui non sono arrivate vittorie con il pari con il Cittadella a chiudere il tris di partite senza successi. Domenica alle 16,15 c’è la Sampdoria e servirà una prestazione da Catanzaro per sbancare Marassi, non un’impresa di questi tempi.

Sampdoria in crisi, il Catanzaro può fare l’impresa

La squadra di Pirlo, costruita tra mille difficoltà per i paletti imposti alla nuova proprietà dopo la scellerata gestione Ferrero, è in crisi piena. I blucerchiati hanno vinto solo la prima gara con la Ternana poi non hanno più conquistato i tre punti perdendo con Pisa, Venezia, Cittadella e Como, e pareggiando con Cremonese e Parma. Le scorie di un’estate passata a evitare il fallimento e della stagione scorsa da incubo sono ancora ben presenti, non è un caso che a Marassi, un tempo fortino inespugnabile, i genovesi abbiano perso tutte e tre le gare disputate contro Pisa, Venezia e Cittadella.

La Samp è in tilt e il Catanzaro sembra avere tutte le carte in regole per mandarla ancora più giù. La brillantezza, la corsa, il ritmo alto e un attacco di tutto rispetto sono le caratteristiche più temute dai padroni di casa costantemente sotto ritmo e incredibilmente disattenti in difesa. Vivarini prepara il blitz e alcuni tifosi potrebbero anche approfittare dei vari bonus benvenuto per scommettere online sul successo degli ospiti che potrebbe approfittare dell’ennesimo ko della Sampdoria.